Массовая авария на КАДе перекрыла движение на трассе

На место прилетел спасательный вертолет.

Утром 26 декабря на внутренней стороне КАД перед Ропшинским шоссе у реки Стрелки произошло серьезное ДТП. В отбойник с левой стороны влетел сначала грузовой "ГАЗон" с военными "на борту", а через несколько сотен метров в тот же отбойник врезался фургон. Очевидцы писали, что на том же участке столпились от шести до 12 легковушек. Первый грузовик, по словам петербуржцев, относительно цел, вторая же фура значительно разбила переднюю часть.

Автомобилисты сообщили, что движение на трассе перекрыто, машины движутся очень медленно. На место уже прибыли пожарные и медицинские службы, за пострадавшими прилетел вертолет. О точном количестве пострадавших информации пока не поступало.

Ранее на улице Марата трамвай снял с двери такси металл.

Фото: Константин Жуков, Виталий Пискарев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте