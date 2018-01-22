На улице Марата трамвай снял с двери такси металл

Столкновение оставило легковушку без внешней отделки.

Ранним утром 26 декабря на Пересечении Свечного переулка и улицы Марата столкнулись трамвай и такси. Снимки утренней неподеленной дороги выложили петербуржцы в соцсетях. Судя по всему, машина подъехала к трамваю сзади, но не успела пропустить.

Очевидцы пишут, что металл с левой водительской двери машины "снят как фольга" трамвайным боком и остался висеть на общественном транспорте. Со стороны Разъезжей улицы до Свечного переулка скопилась пробка, машины сбились в одну полосу, трамваи в обе стороны вовсе приостановили работу. Движущимся со стороны Невского проспекта машинам повезло чуть больше – движение на участке несильно затруднено.

По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших информации пока не поступало.

Ранее в Приморском районе мужчина поджег "Киа" с помощью матраса.

Фото: Иван Горбачев, Александр Кузьмин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте