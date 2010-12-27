Взрывотехники Петербурге обследовали десять подозрительных коробок

Они оказались рекламной акцией косметической компании премиум-класса.

Как сообщила "Фонтанка", подозрительная коробка на Исаакиевской площади стала не единственной в Петербурге.

Так, сотрудники правоохранительных органов проверяли еще десять подозрительных предметов. После проверки на Исаакиевской площади взрывотехники выдвинулись на Сенатскую.

Оказалось, что коробки, привязанные к столбам по городу, были квестом от косметической компании премиум-класса. Их располагали в центре города, и женщины выходили "на охоту". Внутри коробок находились флаконы духов, естественно, не взрывоопасные.

В день саммита стран СНГ рекламная акция сыграла злую шутку с полицейскими. Им пришлось проверять практически каждую коробочку с подарками. В нескольких местах, правда, участницы квеста опередили взрывотехников.

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Фото: Pixabay