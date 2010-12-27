Территорию у петербургской прокуратуры оцепили

На Исаакиевскую площадь выезжали взрывотехники.

На Исаакиевской площади у прокуратуры Петербурга в субботу нашли подозрительную коробку. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Предмет размером 10х10 был привязан скотчем на опоре осветительного столба на высоте двух метров напротив дома №9. Площадь была оцеплена. Омоновцы установили, что коробка была пустая.

При просмотре записи с видеокамеры на доме №1 было запечатлено, как накануне женщина лет 20-30 лет привязала картонную коробку к опоре осветительного столба. Далее она перешла Почтамтскую улицу и уехала на троллейбусе. Сейчас правоохранительные органы проводят поиск видео из салона транспорта.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу в доме на Маршала Захарова взорвали мусопровод и трубу.

Фото: spb.ros-spravka.ru