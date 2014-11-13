Критики The Guardian составили список самых грустных сцен из фильмов

В рейтинг вошли десять "самых плаксивых" эпизодов из культовых и известных фильмов.

Критики издания The Guardian составили рейтинг самых плаксивых сцен из фильмов. В перечень вошли десять эпизодов из самых культовых и известных картин. Список опубликован на сайте британской газеты.

Одной из сцен в списке оказался эпизод, где Джесси из "Истории игрушек 2" поет песню о том, как ее бросила хозяйка. Журналист издания The Guardian Питер Брэдшоу написал, что спустя время он переосмыслил значение этого фрагмента.

Когда я впервые посмотрел это, я решил, что речь идет о страхе ребенка быть забытым родителем — во многом из-за разницы в размерах игрушки и ее хозяйки. Но теперь я стал родителем и увидел правду — все совсем наоборот. Песня посвящена страху родителя стать ненужным ребенку. Питер Брэдшоу

Критик Гвилим Мамфорд внес в перечень эпизод из "Приключений Паддингтона 2". В этой сцене главный герой представляет, как провел бы экскурсию по Лондону для своей любимой тети. В списке самых грустных сцен также присутствует танец персонажей Джулии Робертс и Хавьера Бардема в фильме "Ешь, молись, люби". Также в рейтинг попал драматический финал "Клик: С пультом по жизни", сцена на пляже из фантастической ленты "Побудь в моей шкуре" и другие.

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Видео: YouTube / movie moment