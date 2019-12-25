Третий раз подряд немецкое оборонное ведомство возглавляет женщина.

Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии. Назначение бывшей главы Минюста ФРГ сделал президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Кандидат стала третьей по счету подряд женщиной, которая получает место руководителя военного ведомства, после своих коллег Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Чиновница представляет Социал-демократическую партию, сторонником которой также является новый канцлер Олаф Шольц.

Ламбрехт - юрист и политик. Она не имеет профессионального опыта, связанного с вооруженными силами. С июня 2019 года женщина возглавляла министерство юстиции и защиты прав потребителей, а с мая 2021 года одновременно также управляет и министерством по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Министром труда остался Хубертус Хайль, а Карл Лаутербах стал во главе системы здравоохранения. Ведомство по ЖКХ возглавила Клара Гейвиц. Свенья Шульце стала министром развития. Ранее чиновница управляла министерством окружающей среды. Администрацию канцлера поручили Вольфгангу Шмидту.

Новый канцлер Германии принял присягу.

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