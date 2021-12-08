Новый канцлер Германии принял присягу

Олаф Шольц пропустил часть текста присяги.

Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер Германии. Торжественную церемонию в бундестаге Берлина транслировал местный телеканал N24. Конституция предписывает формулу обещания, которое заканчивается фразой "Да поможет мне Бог". Ее можно трактовать по своему усмотрению. На этот раз политик решил не упоминать эту формулировку.

Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Шольц характеризует себя как нерелигиозного человека. Для Германии он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, который решил опустить упоминание Бога во время присяги. Он заранее уведомил общественность о том, что не планирует говорить данную фразу в тексте присяги.

Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ.

Видео: YouTube / DER SPIEGEL