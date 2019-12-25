После назначения главой кабмина Германии, политик примет присягу в бундестаге.

Немецкого политика Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ. В бундестаге завершилось голосование за кандидатуру чиновника, который сменит на своем посту руководителя правительства Ангелу Меркель. Отметим, что 395 парламентариев одобрили кандидатуру социал-демократа на должность главы кабмина Германии. Еще 303 человека выступили против этого решения.

Председатель немецкого Бундестага Бербель Бас по местному регламенту законодательного органа спросила у самого Шольца, признает ли он результаты голосования. Политик дал утвердительный ответ. В качестве исключения Бас разрешила политикам использовать мобильные устройства во время торжественного мероприятия для того, чтобы сделать памятные фотографии.

В ближайшее время Олаф Шольц отправится в президентский дворец Бельвю. Согласно немецкой Конституции именно глава государства официально назначит нового канцлера. После встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент. Там он примет присягу.

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Фото: YouTube /