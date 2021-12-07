Шольц: ФРГ продолжит поддержку Украины как транзитера газа

Будущий канцлер Германии подтвердил поддержку суверенитета Киева и реализации "Северного потока-2".

Будущий канцлер германии Олаф Шольц заявил, что новый немецкий кабинет министров продолжит поддержку Украины как транзитера газа. Такое заявление чиновник сделал по итогам подписанного коалиционного договора в бундестаге. Спикер будет приведен к присяге 8 декабря.

Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа, - сказал он. - Мы будем это делать и дальше…Берлин настаивает на целостности границ Украины. Мы делаем ставку на то, что "нормандский формат" может повлиять на улучшение ситуации. Олаф Шольц, канцлер германии

Будущий министр ФРГ по вопросам климата, энергетики и экономики Роберт Хабек на встрече с журналистами спекулировать о будущем проекта "Северный поток - 2" из-за обстановки, которая складывается на государственной границе с Украиной. Чиновник напомнил прессе о том, что на данный момент сертификация российского трубопровода еще не завершена, а ЕС обязан добиваться деэскалации.

Меркель в последнем обращении на посту канцлера ФРГ призвала прививаться от COVID-19.

Фото и видео: Youtube/phoenix