Меркель в последнем обращении на посту канцлера ФРГ призвала прививаться от COVID-19

Она считает, что пандемию можно преодолеть только совместными усилиями.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в своем последнем видеообращении на посту призвала прививаться от COVID-19. Ее видеообращение опубликовано на официальном сайте Федерального правительства страны.

По словам Меркель, ключом к преодолению пандемии является "эффективная и надежная вакцина". Она считает, что тяжелое время можно преодолеть только в том случае, если действовать совместными усилиями.

Я прошу вас – отнеситесь серьезно к коварному вирусу. Как раз новый вариант "омикрон", очевидно, еще заразнее, чем предыдущие штаммы. Вакцинируйтесь! Без разницы, будет ли это первая прививка или бустерная. Ангела Меркель, и.о. канцлера ФРГ

Меркель будет исполнять обязанности канцлера до 8 декабря. Ожидается, что ее на посту сменит Олаф Шольц, чье политическое объединение "Социал-демократической партии Германии" победило в сентябре на парламентских выборах.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии COVID-19.

Видео: Bundesregierung