Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма "Ford против Ferrari"

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе. Вместе они создали новейший спорткар, который смог стать конкурентом Ferrari на чемпионате мира во Франции в середине 1960-х годов.
Исполнитель роли Майлза, Кристиан Бэйл, признался в интервью изданию Metro, что ничего не знал о своем персонаже, однако чем больше погружался в роль, тем больше восхищался американскими гонщиками. Сам Бэйл отметил, что даже немного похож на своего героя: также делает своё дело и часто сжигает мосты.
Также Бэйла поразили отношения Майлза и Шелби.
Я бы сказал, что их история – это триумф неудачников над целой системой. Чтобы достичь истинного величия в своём деле, нужно обладать таким мятежным духом, как у этих ребят"
– сказал актер.
С Мэттом Дэймоном, коллегой по фильму, Бэйлу удалось воплотить похожие доверительные отношения. Актер рассказал, что за 30 лет работы в кино так и не выяснил, как актерам удается добиваться на съемках химии. С Дэймоном она определенно удалась, говорит Кристиан Бэйл и признается, что в напарники ему попался фантастический актер.
Кроме того, Бэйл рассказал, что постоянно чувствовал себя новичком на площадке: в окружении каскадеров и профессиональных гонщиков иначе себя позиционировать не получалось. Сам опыт на трассе актеру особо запомнился – он впервые испытал такой адреналин.
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Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube
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