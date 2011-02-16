Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма "Ford против Ferrari"

Актер поделился самыми яркими моментами.

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе. Вместе они создали новейший спорткар, который смог стать конкурентом Ferrari на чемпионате мира во Франции в середине 1960-х годов.

Исполнитель роли Майлза, Кристиан Бэйл, признался в интервью изданию Metro, что ничего не знал о своем персонаже, однако чем больше погружался в роль, тем больше восхищался американскими гонщиками. Сам Бэйл отметил, что даже немного похож на своего героя: также делает своё дело и часто сжигает мосты.

Также Бэйла поразили отношения Майлза и Шелби.

Я бы сказал, что их история – это триумф неудачников над целой системой. Чтобы достичь истинного величия в своём деле, нужно обладать таким мятежным духом, как у этих ребят" – сказал актер.

С Мэттом Дэймоном, коллегой по фильму, Бэйлу удалось воплотить похожие доверительные отношения. Актер рассказал, что за 30 лет работы в кино так и не выяснил, как актерам удается добиваться на съемках химии. С Дэймоном она определенно удалась, говорит Кристиан Бэйл и признается, что в напарники ему попался фантастический актер.

Кроме того, Бэйл рассказал, что постоянно чувствовал себя новичком на площадке: в окружении каскадеров и профессиональных гонщиков иначе себя позиционировать не получалось. Сам опыт на трассе актеру особо запомнился – он впервые испытал такой адреналин.

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Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube