Кристиан Бэйл может вернуться на экраны в роли пожилого Бэтмена

На роль престарелого Бэтмена в фильме "Флэш" режиссера Андреса Мускетти претендует несколько актеров, сообщает издание DCEU Mythic.
В первую очередь, создатели картины рассматривают актера Майкл Китон. Китон ранее уже играл супергероя в фильмах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".
Если Китон откажется от участия, то тогда роль предложат Кристиану Бэйлу, пишут в СМИ.
Ранее стало известно, что режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут в 2021 году.
Видео: Warner Bros. Pictures
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все