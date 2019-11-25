Кристиан Бэйл может вернуться на экраны в роли пожилого Бэтмена

Бейл может сыграть в фильме "Флэш".

На роль престарелого Бэтмена в фильме "Флэш" режиссера Андреса Мускетти претендует несколько актеров, сообщает издание DCEU Mythic.

В первую очередь, создатели картины рассматривают актера Майкл Китон. Китон ранее уже играл супергероя в фильмах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

Если Китон откажется от участия, то тогда роль предложат Кристиану Бэйлу, пишут в СМИ.

Ранее стало известно, что режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут в 2021 году.

Видео: Warner Bros. Pictures