Кристиан Бэйл может сыграть злодея в новом фильме о Торе

Подробностями и слухами поделился портал Illuminerdi.

Накануне появлялась информация о том, что исполнитель роли Бэтмена в трилогии "Темный рыцарь" Кристиан Бэйл ведет переговоры со студией Marvel о роли в фильме "Тор: Любовь и гром".

Сайт Illuminerdi сообщил, что актер может сыграть роль главного злодея в четвертом фильме о Торе. Переговоры еще не завершены, но инсайдерская информация обнадеживает читателей и фанатов.

Пока неизвестно, кого может сыграть бывший Бэтмен. Фанаты предполагают, что персонажем "инопланетным" и "не от мира сего" могут быть враги Тора – Бета Рэй Билла, Горра или Дарио Аггер.

Отметим, что съемки фильма "Тор: Любовь и гром" запланированы на август 2020 года. Картина должна выйти на экраны в ноябре 2021 года. Известно, что к своим ролям вернутся Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. Фильм снимет режиссер третей части Тайка Вайтити.

Видео: YouTube / extratv, thedays, ET Canada, CBS This Morning