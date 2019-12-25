Крыша спортзала обрушилась в Доме культуры в Москве

Пострадавших нет.

Крыша спортзала обрушилась в Доме культуры железнодорожников Ховрино в Москве. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на префектуру САО столицы. По данным специалистов, несчастный случай произошел из-за большого скопления снега на кровле здания. Никто из людей не пострадал.

В Доме культуры Ховрино (улица Новая, 2 - ред.) из-за снегопада обрушилась крыша спортзала. Пострадавших нет источник агентства

В РЖД сообщили, что в момент инцидента спортзал здание было закрыто для посетителей. В настоящее время на месте происшествия работают представители специальной комиссии Октябрьской железной дороги. Она напомнили, что за последние сутки в столичном регионе выпало рекордное за 48 лет количество зимних осадков. Это показатель составил около 65 процентов от месячной нормы. Из-за этого от снежной массы не выдержали металлические опорные балки.

Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области.

Фото: Piter.tv