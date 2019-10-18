Крис Хемсворт рассказал о съемках в байопике о Халке Хогане

По словам актера, "это действительно веселый проект".

Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал, как готовится к главной роли в байопике об американском рестлере и телеведущем Халке Хогане. Об этом сообщает NME.

По словам актера, "это действительно веселый проект". Он заявил, что для этой роли ему придется много тренироваться и нарастить больше мышц, чем у Тора.

Кроме того, Хемсворту придется изучить все, что связано с борьбой. Актер с нетерпением ждет момента, когда сможет увидеть себя "с культовыми усами Хогана".

"Я собираюсь быть блондином, возможно, с фальшивой лысиной", - рассказал о своем персонаже Крис Хемсворт.

О том, что звезда "Мстителей" сыграет в байопике о Халке Хогане стало известно в начале февраля этого года. Сценарий напишет Скотт Сильвер и Джон Поллоно. Режиссером выступит Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Джокер").

Актер заявил, что пока не видел сценарий фильма, в настоящий момент картина находится в разработке. Год или два назад Хемсворт встречался с режиссером, чтобы обсудить детали съемок, в том числе идею фильма. В какой-то момент он может стать сериалом.

Премьера состоится на стриминговой платформе Netflix. Дата выхода пока не известна.

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Фото: Instagram / chrishemsworth