Задачи выполнены в российском приграничье в ходе СВО.

Российский боевой расчет беспилотных летательных аппаратов уничтожил танк Abrams американского производства, находившийся в районе Новоивановки Суджанском района в Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие добавили, что современные FPV-дроны с боеприпасами управляются при помощи оптоволокна. Они в ежедневном режиме отправляются на "свободную охоту" в приграничных территориях. Во время одного из рейдов на шоссе БПЛА выявил танк противника. Точным ударом сначала объект был поражен и обездвижкн

Расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США. пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на "свободную охоту". Во время одного рейда на шоссе был обнаружен украинский танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор БПЛА - командир взвода с позывным Чехов поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных натовский танк был уничтожен и остался навсегда в Курской области.

Минобороны РФ: расчет Д-30 уничтожил взводный опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России