Минобороны РФ: расчет Д-30 уничтожил взводный опорный пункт ВСУ

Задача выполнена "Днепром" в ходе СВО.

Российские артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются группировкой войск "Днепр" рамках проведения специальной военной операции. Известно, что на этот раз в рамках разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки выявлен в заброшенном доме взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими солдатами. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы артиллерийскому расчету и пункту управления. Военнослужащие развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы, после чего личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение ВСУ.

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что работа ведется в круглосуточном режиме и при сложнейших условиях. Однако с момента установки цели и нанесения огневого поражения противнику проходит всего пару минут, так как действия отработаны до автоматизма.

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Фото и видео: Минобороны России