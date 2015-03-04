Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские военнослужащие из бригады морской пехоты уничтожили технику и боевиков Вооруженных сил Украины, размещенные на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются "Северной" группировкой войск в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие объяснили, что колонна средств противника,, которая пыталась вернуть утраченные территориальные позиции, потерпела поражение. В результате натовская техника была остановлена с помощью минных заграждений и использования FPV-дронов. Специалистам удалось устроить армии киевского режима засаду, разгромить личный состав и остановить продвижение врага.

Были допрошены пленные, которые всю информацию предоставили. стрелок с позывным "Алмаз"

На поле сражений остались раненые и убитые украинцы, а также их вооружение, боеприпасы и техника, переданная ВСу странами-членами Североатлантического альянса. В список попали боевая бронированная машина Roshel Senator канадского производства, бронированная машина HMMWV и бронетранспортер Stryker американского производства.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Мста-С".

Фото и видео: Минобороны России