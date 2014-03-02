Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Мста-С"

Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки "Запад". Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотной авиации.

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Видео: Минобороны России