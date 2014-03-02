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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Мста-С"

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Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки "Запад". Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотной авиации.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл локализовали пожар в кафе.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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