Криминалисты не смогли установить причину смерти рэпера Энди Картрайта

Теперь экспертизу будут проводить в другом отделе.

Стало известно о том, что криминалисты Следственного комитета РФ не смогли установить причину смерти рэпера Энди Картрайта. Об этом 23 октября сообщил портал Life. Напомним, в преступлении обвиняется супруга музыканта Марина Кохал.

У специалистов не получилось найти зацепки – этому способствовала "скурпулезность" обвиняемой. Источники считают, что обвиняемая не только расчленила тело, но и постирала в стиральной машине внутренние органы убитого. Теперь в дело вступят сотрудники экспертного отдела, которые занимаются самыми трудными случаями.

Версия о применении стиральной машины после убийства отрицалась тещей рэпера.

Ранее мы сообщали о том, что мать убитого рэпера Энди Картрайта дала показания. Мать музыканта подчеркнула, что ее сын не употреблял запрещенные вещества.

Фото: Piter.tv