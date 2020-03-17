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Крым временно закрывает границу с Украиной

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Запрет для перемещения через границу гражданских лиц наступает с 18 марта.

Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан. Попасть в Россию через полуостров не получится иностранным гражданам и лицам без гражданства. Исключением станут дипломаты, члены международных организаций, граждане России и другие категории.

В погрануправлении напомнили, что в пунктах пропуска на границе необходимо пройти необходимые профилактические мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Ранее глава МВД Финляндии Мария Охисало объявила, что власти страны с 19 марта ограничивают движение через границы страны. Причиной этому стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Теги: граница, крым, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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