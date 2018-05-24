Крым ответил Киеву на подсчеты ущерба от присоединения региона к России

Ефим Фикс сообщил, что полуостров ничего не должен Украине.

Крымский депутат Ефим Фикс ответил Киеву на подсчеты ущерба от присоединения региона к России. В интервью "РИА Новостям" политик сообщил, что регион ничего не должен Украине. Он уверен, что сумма ущерба, причиненная экономике страны из-за воссоединения с РФ, взята чиновниками с потолка. Таким образом специалист прокомментировал слова Тимофея Милованова (министра сельского хозяйства). Он рассказал СМИ, что потери для Киева из-за Крыма составили от 50 до 150 млрд долларов. Многие компании подали иски против России в международные суды из-за потери активов.

Представители Украины рисуют и берут эти цифры с потолка. Ляпают цифры, не вникая в суть вопроса. Пусть посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма за все время его нахождения в составе Украины. Они за 23 года ничего не вложили в его развитие, но выкачивали достаточно большие суммы. Ефим Фикс, крымский депутат

Старший экономист Центра экономической стратегии Украины Дмитрий Горюнов полагает, что государственная экономика лишилась после 2014 года из-за Крыма 135 миллиардов долларов. Сумма еще не индексирована.

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