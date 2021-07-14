Генерал СБУ рассказал, как НАТО может помочь Украине вернуть Крым

По его словам, только военное вмешательство повлияет на это.

Генерал СБУ Василий Вовк рассказал, как НАТО может помочь Украине вернуть Крым. Об этом он рассказал в интервью каналу "Апостроф".

По словам Вовка, ни "Крымская платформа", ни патриотические лозунги не помогут вернуть регион. Для этого необходимо военное вмешательство стран НАТО, особенно со стороны США и Великобритании.

Если США выводят свои войска, Великобритания - свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на 3 км, потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, что он героический поступок совершил, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю Василий Вовк, генерал СБУ

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Видео: YouTube / Апостроф TV