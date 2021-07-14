Генерал СБУ рассказал, как НАТО может помочь Украине вернуть Крым

Генерал СБУ Василий Вовк рассказал, как НАТО может помочь Украине вернуть Крым. Об этом он рассказал в интервью каналу "Апостроф".
По словам Вовка, ни "Крымская платформа", ни патриотические лозунги не помогут вернуть регион. Для этого необходимо военное вмешательство стран НАТО, особенно со стороны США и Великобритании.
Если США выводят свои войска, Великобритания - свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на 3 км, потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, что он героический поступок совершил, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю
Василий Вовк, генерал СБУ
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Видео: YouTube / Апостроф TV
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