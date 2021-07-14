Депутат Рады раскрыл главный обман Украины по "Северному потоку - 2"

Он считает, что власти вводят в заблуждение свой народ заявлениями о блокировке газопровода.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл главный обман Украины по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".

Дубинский считает, что Киев вводит в заблуждение украинский народ своими заявлениями о возможной блокировке газопровода. По его словам, это так называемые "новости для внутреннего пользования".

Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены. Александр Дубинский, депутат Верховной Рады

Он также уточнил, что власти Украины не смогут никак повлиять на те коммерческие проекты, которые находятся за пределами ее территории.

Ранее Путин заявил о невозможности обсуждать "Северный поток - 2" в нормандском формате.

Видео: YouTube / НАШ