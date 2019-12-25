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Кремль решит вопрос о выходе из самоизоляции "после майских"
Сегодня, 13:28
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lesjasap

Кремль решит вопрос о выходе из самоизоляции "после майских"

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Дмитрий песков посоветовал всем гражданам России "досидеть дома".

Кремль "после майских" решит вопрос о выходе из самоизоляции. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что решение о постепенном выходе из режима будет приниматься после праздников.

Путин уже озвучил свое отношение

напомнил Дмитрий Песков

В Кремле напомнили, что глава государства понимает жителей страны, у которых уже "нет сил терпеть" самоизоляцию. С другой стороны политик призвал народу объединиться в борьбе против коронавируса и досидеть оставшиеся дни в домашних условиях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова усомнилась в том, что самоизоляция будет отменена в ближайшее время.
 

Теги: дмитрий песков, кремль, майские праздники, самоизоляция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 13:49

"Оставшиеся дни" – хорошо сказано! Оставшиеся кому?

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