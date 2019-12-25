Кремль решит вопрос о выходе из самоизоляции "после майских"

Дмитрий песков посоветовал всем гражданам России "досидеть дома".

Кремль "после майских" решит вопрос о выходе из самоизоляции. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что решение о постепенном выходе из режима будет приниматься после праздников.

Путин уже озвучил свое отношение напомнил Дмитрий Песков

В Кремле напомнили, что глава государства понимает жителей страны, у которых уже "нет сил терпеть" самоизоляцию. С другой стороны политик призвал народу объединиться в борьбе против коронавируса и досидеть оставшиеся дни в домашних условиях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова усомнилась в том, что самоизоляция будет отменена в ближайшее время.

