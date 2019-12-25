Кремль прокомментировал статью NYT о Владимире Путине

Дмитрий Песков не считает, что публикация достойна реакции Кремля на нее.

Кремль прокомментировал статью The New York Times о Владимире Путине. По словам пресс-секретаря президента России, этот материал является "ерундой". Дмитрий Песков разочарован, что такие уважаемые иностранные издания могут размещать на своих страницах подобные недостоверные сведения. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные публикации Россия не расценивает как заслуживающие "какой-то реакции" в принципе.

Напомним, что в статье The New York Times связали эпидемию коронавируса с российской кампанией, направленной на развал американского здравоохранения. Журналисты считают, что за этим стоит лично Владимир Путин. негативный комментарий о материале ранее высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова через свой Facebook.

Кремль ответил Александру Лукашенко по газовому вопросу.