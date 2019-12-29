Политика Кремля осталась прежней.

Кремль прокомментировал слова Суркова об украинском вопросе. Дмитрий Песков не видит изменений в политике со стороны Москвы после ухода Петра Порошенко. Об этом сообщили "РИА Новости".

Нет. Об этом не может идти и речи прокомментировал спикер

Россия продолжает выступать за последовательную реализацию минских соглашений. Ранее об изменениях рассказал экс-советник президента России Владислав Сурков. Позицию политика отверг пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрий Песков считает, что Сурков просто высказал личное мнение. Сейчас минские соглашения по-прежнему являются безальтернативным документом для решения внутренних проблем на Украине.

Ранее Владислав Сурков не исключил обнуления президентских сроков.

Видео: YouTube/

