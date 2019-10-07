Кремль призвал избегать действий, создающих препятствия на пути урегулирования в Сирии

В Москве прокомментировали действия турецких военных.

В Кремле рассчитывают, что Турция будет придерживаться постулатов, которые говорят о приверженности территориальной целостности Сирии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин пока что не обсуждал с Эрдоганом планы Анкары по военной операции в Сирии

Однако политики призывают избегать действий, которые препятствуют урегулирования конфликта в Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/TRT World