Кремль призвал избегать действий, создающих препятствия на пути урегулирования в Сирии

В Кремле рассчитывают, что Турция будет придерживаться постулатов, которые говорят о приверженности территориальной целостности Сирии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин пока что не обсуждал с Эрдоганом планы Анкары по военной операции в Сирии
Однако политики призывают избегать действий, которые препятствуют урегулирования конфликта в Сирии.
Ранее Piter.tv писал о том, что Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/TRT World
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