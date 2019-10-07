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Кремль призвал избегать действий, создающих препятствия на пути урегулирования в Сирии

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В Москве прокомментировали действия турецких военных.

В Кремле рассчитывают, что Турция будет придерживаться постулатов, которые говорят о приверженности территориальной целостности Сирии. По  словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин пока что не обсуждал с Эрдоганом планы Анкары по военной операции в Сирии

Однако политики призывают избегать действий, которые препятствуют урегулирования конфликта в Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/TRT World

Теги: дмитрий песков, кремль, сирия, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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