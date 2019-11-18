Кремль подтвердил саммит "нормандской четверки" 9 декабря

Кремль подтвердил, что саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. Планы президента России подтвердил глава администрации Дмитрий Песков. Сейчас дипломаты переходят к завершающему этапу подготовке к данному формату.
По словам Пескова, это будет "очень серьезный" и "долгожданный" саммит. Спикер добавил, что не будет давать каких-либо прогнозов по результатам встречи. Днем 18 ноября для Владимира Путина организуют международный телефонный разговор.Он связан с организацией саммита. Однако с кем лидер страны будет говорить, не уточняется.
Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать
прокомментировал Песков
Напомним, что во встрече будут участвовать представители четырех стран: Германии, Франции, России и Украины. Ранее участие подтвердил Владимир Зеленский. Последним условием проведения саммита было разведение войск на Донбассе.
Ранее Piter.tv писал о том, что российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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