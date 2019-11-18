Кремль подтвердил саммит "нормандской четверки" 9 декабря

До саммита Путин проведет телефонный разговор, связанный с подготовкой к формату.

Кремль подтвердил, что саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. Планы президента России подтвердил глава администрации Дмитрий Песков. Сейчас дипломаты переходят к завершающему этапу подготовке к данному формату.

По словам Пескова, это будет "очень серьезный" и "долгожданный" саммит. Спикер добавил, что не будет давать каких-либо прогнозов по результатам встречи. Днем 18 ноября для Владимира Путина организуют международный телефонный разговор.Он связан с организацией саммита. Однако с кем лидер страны будет говорить, не уточняется.

Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать прокомментировал Песков

Напомним, что во встрече будут участвовать представители четырех стран: Германии, Франции, России и Украины. Ранее участие подтвердил Владимир Зеленский. Последним условием проведения саммита было разведение войск на Донбассе.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News