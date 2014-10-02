Кремль не может раскрыть подробности переговоров Путина и Утикоффа до их начала

Дмитрий Песков не прокомментировал материал из Axios.

Москва не может раскрыть подробности переговоров российского президента Владимира Путина и советника американского прехзидента-республиканца Дональда Трампа Стивена Утикоффа до их начала. Соответствующее заявление от 24 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что страна продолжает работу с Вашингтоном, по различным каналам, нацелена на продолжение усилий по достижению мира.

Мы так не умеем. Мы информируем вас если и когда состоятся новые контакты президента Путина и господина Уиткоффа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что новостной портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал аудитории о том, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу, 25 апреля. Белый дом позже подтвердил официальный визит специального посланника президента США в Россию на текущей неделе. Однако Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос СМИ о возможности нового визита иностранца, уточнял, что конкретики по этому приезду нет. Он добавил, что Кремль будет информировать журналистов по факту мероприятия для того, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания и понимания".

Кремль не комментирует утечки предполагаемого плана Трампа.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ