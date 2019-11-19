Кремль направил отряды военной полиции на север Сирии

Об отправке дополнительных отрядов сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что данная мера была сделана для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии за Ефратом. В настоящее время на месте открываются госпитали для оказания медпомощи местным жителям. В регионе восстанавливается инфраструктура, поврежденная во время боев.

В Минобороны отчитались, что Россия выполняла и продолжает выполнять комплекс договоренностей, подписанных в октябре президентами Турции и России, Эрдоганом и Путиным.Они согласовали шаги по выходу из военного кризиса на северо-востоке Сирии.

Ранее мы сообщали о том, что Россия модернизирует советский боевой самолет времен Холодной войны.

Видео: Минобороны России / YouTube