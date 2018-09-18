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Россия модернизирует советский боевой самолет времен холодной войны

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По данным американских СМИ, это связано с началом модернизации в США бомбардировщика B-52.

На аэродроме под Хабаровском с консервации был снят советский бомбардировщик Ту-22М3. Самолет доставили в Казань для дальнейшего усовершенствования, пишет  MilitaryWatch.

По данным американских СМИ, это связано с началом модернизации в США бомбардировщика B-52. Обе машины находились на вооружении во время холодной войны и перестали использоваться в 1990-х годах

Россия таким образом может восстановить несколько эскадрилий в полном составе. Ту-22М3 испытали в 1977 года, с 1978 его запустили в серийное производство.

Видео: Минобороны России

Теги: армия и оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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