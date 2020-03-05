В Сирии предположительно сбили российский беспилотник

Летательный аппарат сбила вооруженная оппозиция.

В Сирии был предположительно уничтожен российский беспилотный аппарат. Журналист Мохаммед Гораб сообщил, что цель сбили на западе сирийской провинции Алеппо.

По его утверждению, поврежденный беспилотник принадлежит России. Однако по данным других источников, дрон является сирийским. Летательный аппарат сбила вооруженная оппозиция, рассказал турецкий журналист. Официальных данных в настоящий момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пятый за неделю корабль российского флота отправился в Сирию.