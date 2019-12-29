Пятый за неделю корабль российского флота отправился в Сирию

Он уже прошел Босфор и Дарданеллы.

Пятый за неделю корабль российского военно-морского флота отправился в Сирию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные источники.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" уже прошел Босфор и Дарданеллы, он вошёл в Средиземное море. Корабль направился в сирийский порт Тартус, где расположена база ВМФ России по материально-техническому обеспечению.

Отметим, что Москва начала наращивать морские поставки в Сирию 28 февраля, после обострения военной ситуации в Идлибе.

Ранее Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 с помощью С-200.