Власти Белоруссии обсуждают продление российской аренды военных объектов

Итоговое решение будет принимать правительство Белоруссии.

Белоруссия начала рассматривать условия дальнейшего расположения российских военных объектов на территории республики. В пресс-службе министерства обороны страны сообщили, что в настоящий момент начата процедура внутригосударственного согласования.

В военном ведомстве рассказали, что итоговое решение будет принимать правительство Белоруссии. Российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке. В частности, речь идет о содержании 43-го узла связи ВМФ России и Вилейке и системе прежупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле "Барановичи" в Брестской области. Соглашения на 25 лет были подписаны в 1995 году и вступили в силу 7 июня 1996 года. Срок их действия соответственно истекает в следующем году.

Отметим, согласно договору, в случае нежелания одной из сторон продлевать его действие, она должна уведомить об этом другую за 12 месяцев.

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