  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:53
99
nadiputintseva
Код вставки плеера

Власти Белоруссии обсуждают продление российской аренды военных объектов

0 0

Итоговое решение будет принимать правительство Белоруссии.

Белоруссия начала рассматривать условия дальнейшего расположения российских военных объектов на территории республики. В пресс-службе министерства обороны страны сообщили, что в настоящий момент начата процедура внутригосударственного согласования.

В военном ведомстве рассказали, что итоговое решение будет принимать правительство Белоруссии. Российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке. В частности, речь идет о содержании 43-го узла связи ВМФ России и Вилейке и системе прежупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле "Барановичи" в Брестской области. Соглашения на 25 лет были подписаны в 1995 году и вступили в силу 7 июня 1996 года. Срок их действия соответственно истекает в следующем году.

Отметим, согласно договору,  в случае нежелания одной из сторон продлевать его действие, она должна уведомить об этом другую за 12 месяцев.

Видео: Белта

Теги: армия и оружие, белоруссия, миноброноы
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии