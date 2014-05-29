Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его заявлениям про РФ

Дмитрий Песков дал комментарий о выборах в США.

Кремль будет делать выводы о президентстве Дональда Трампа по его заявлениям про Москву. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Москве добавили, что теперь республиканский политик из США должен предпринять конкретные шаги после своих первых официальных заявлений о его победе на выборах главы государства.

Главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся по нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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