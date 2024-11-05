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Песков: Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине

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В Кремле оценили западные публикации о том, что военные из КНДр могут принять участие в СВО.

Киевский режим и страны коллективного Запада пытаются все больше интернационализировать региональный конфликт на Украине, вовлекая  в кризис Южную Корею. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал местным СМИ возможные последствия спекуляции Вашингтона о том, что в рамках специальной военной операции Москвой будут задействованы северокорейские военнослужащие.

Безусловно, делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран. В том числе режим пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Кишинев не предоставил права голоса сотням тысяч молдаван в РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, дмитрий песков, кндр, кремль, курская область, сво, северная корея, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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