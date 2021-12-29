Кремль: Путин не планирует контакт с Зеленским на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Песков рассказал о мероприятиях, которые глава РФ посетит в Пекине.

В Кремле рассказали, что российский президент Владимир Путин не планирует контакты с другими гостями на Олимпиаде. Визит главы государства в Пекин намечен на 4 февраля. В рамках рабочей поездки политик встретится с китайским председателем Си Цзиньпином и посетит торжественную церемонию зимних Открытия Олимпийский игр

Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Дмитрий Песков, пресс-секретарь администрации президента РФ

В Кремле заметили, что в связи с этими санитарно-эпидемиологическими мерами проведение двусторонних встреч с делегатами не представляется возможным. Они не будут заложены в график Владимира Путина. Относительно возможной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент "таких планов нет". Он не стал полностью исключать такое развитие событий. При этом глава Украины собирается также прибыть в Пекин на Олимпиаду.

Встрече Путина и Беглова в Петербурге помешали ковидные ограничения.

Фото: YouTube / Россия-24

