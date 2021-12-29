Встрече Путина и Беглова в Петербурге помешали ковидные ограничения

Губернатор Петербурга передал свой доклад в письменном виде.

Владимир Путин не смог лично встретиться с губернатором Петербурга Александром Бегловым из-за ковидных ограничений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали "РИА Новости".

Встреча была запланирована на 27 января в день визита Путина в Северную столицу. Глава государства возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Из-за этого доступ на кладбище был временно закрыт.

Нет, очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но, насколько мне известно, там достигнута договорённость, что губернатор отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города. Дмитрий Песков.

В чем именно заключались ограничения — не уточнялось.

Как выяснилось, доклад о развитии Музея блокады и обороны Ленинграда и метрополитена в городе был представлен в письменном виде.

Фото: сайт президента РФ