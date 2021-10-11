Крейсер "Варяг" отразил ракетный удар в Японском море

В военных мероприятиях были задействованы ЗРК "Форт", "Оса" и "Кинжал".

Ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили десять ракетных пусков в Японском море. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, огонь велся по ракетам-мишеням, пуск которых осуществлялся с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. Отработка действий проводилась в ходе учений по противовоздушной обороне. В учебных мероприятиях были задействованы зенитные ракетные комплексы "Форт", "Оса" и "Кинжал".

Для них в роли воздушных целей были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные малыми противолодочными кораблями "Метель" и "Иней". из сообщения Минобороны РФ

Выполнение боевых упражнений обеспечивали 12 надводных судов обеспечения Тихоокеанского флота. Они выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб.

Ранее мы сообщали, что охраной космодрома "Восточный" займется робот.

Видео: Telegram/РИА Новости