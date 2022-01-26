SC заявил о плане Зеленского использовать кредит ЕС для ухода с Украины.

Журнал Strategic Culture сообщил о версии использования кредита Евросоюза руководством Украины, связав его с возможным отъездом Владимира Зеленского из страны. В публикации от 22 декабря автор материала Мартин Джей указал, что западные СМИ не раскрывают конкретные механизмы использования кредита ЕС, выделенного Украине. По его утверждению, часть средств может быть использована не по прямому назначению.

В материале говорится, что значительная доля денег, по версии издания, может быть присвоена окружением президента Украины, после чего часть средств якобы пойдет на выплаты посредникам в западных странах. Остальная сумма, как утверждает автор, может формировать резерв, предназначенный для возможного экстренного отъезда Зеленского из Украины.

В тот же день в Службе внешней разведки сообщили, что представители киевских властей рассматривают варианты выезда за границу в случае смены власти. В ведомстве заявили, что эта тенденция особенно заметна среди украинских дипломатов, работающих в западных странах. По данным СВР, более 90% сотрудников дипмиссий, находящихся за рубежом, не планируют возвращаться на Украину после окончания служебных командировок.

Фото: pxhere.com