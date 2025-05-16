Кража денег и фартука из фудтрака в подмосковных Мытищах раскрыта

Подозреваемый объяснил, что разгромил фургон из-за алкогольного опьянения.

На территории Московской области российские правоохранительные органы из отделение "Мытищинское" раскрыли кражу денежных средств из фургона, оборудованного для приготовления, хранения и продажи еды. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы МВД в регионе через социальные сети. Согласно предварительным данным от полиции, 31-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо фудтрака, установленного в парковой зоне на Новомытищинском проспекте. Мужчина решил проникнуть внутрь чужого имущества. Он взломал входную дверь, после чего зашёл внутрь, забрал из кассы десять тысяч рублей. Также злоумышленник повредил оборудование для приготовления еды. Далее хулиган скрылся с места преступления, забрав с собой фартук.

Подозреваемый был задержан полицейскими по месту своего проживания. Там же оперативники обнаружили и изъяли похищенные деньги и одежду. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигурант расследования находится на свободе под подпиской о невыезде. Оперативники устанавливают точный материальный ущерб, причинённый владельцу фудтрака.

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Фото и видео: МВД Медиа