Кравцов заявил, что школьная программа в Донбассе будет адаптирована

Глава Минпросвещения сообщил о работах по образовательному процессу детей, прибывший в РФ с территории Донбасса.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов заявил, что школьная программа на Донбассе будет адаптирована под российские учебники. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал в рамках выступления на акции "Книги - Донбассу". Чиновник отметил, что в настоящее время ведется профильная переподготовка педагогов региона. Через мероприятия прошли уже несколько тысяч учителей. Они обучались на базах координационных центров в Ростове-на-Дону и Крыму.

По обеспечению учебниками - об этом говорили учителя и в Мелитополе, Бердянске, Донецке - сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены российскими учебниками. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Министр просвещения также рассказал о том, что "Единая Россия" вместе с ведомством организовала для детей Донбасса университетские смены. Для школьников организовываются экскурсии, на которых рассказывают о культуре и истории РФ.

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Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ