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Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне
Сегодня, 14:06
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Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне

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Сергей Кравцов изучил учебники по истории Украины.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов рассказал о том, что в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне. Такое мнение чиновник высказал в рамках конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти", проводимой на площадке политической партии "Единая Россия". Глава профильного ведомства указал на то, что в материалах соседнего государства по истории Россия показывается как агрессор и потенциальный враг Киева.

Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения заявили, что у более 75% учителей в России оклад ниже МРОТ.

Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ

Теги: история, минпросвещения, сергей кравцов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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