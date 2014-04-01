Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне

Сергей Кравцов изучил учебники по истории Украины.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов рассказал о том, что в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне. Такое мнение чиновник высказал в рамках конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти", проводимой на площадке политической партии "Единая Россия". Глава профильного ведомства указал на то, что в материалах соседнего государства по истории Россия показывается как агрессор и потенциальный враг Киева.

Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения заявили, что у более 75% учителей в России оклад ниже МРОТ.

Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ