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В Минпросвещения заявили, что у более 75% учителей в России оклад ниже МРОТ
Сегодня, 11:36
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Минпросвещения заявили, что у более 75% учителей в России оклад ниже МРОТ

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В 2021 году МРОТ составлял 12,8 тыс. рублей.

Более 75% учителей в России имеют оклад ниже МРОТ. Такие данные следуют из данных Минпросвещения. Они были представлены в среду, 9 февраля, на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Отмечается, что оклад ниже МРОТ имеют 76% российских учителей. Эти данные представлены за декабрь 2021 года. В прошлом году МРОТ составлял 12,8 тыс. рублей. 

В презентации говорится, что регионы применяют разные подходы к оплате труда учителей. По этой причине и возникает некоторая непрозрачность.

Ранее в ОДКБ заявили, что наращивание сил НАТО у границ создает угрозы. 

Фото: pixabay 

Теги: зарплаты учителей, минпросвещения, мрот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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