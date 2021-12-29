В Минпросвещения заявили, что у более 75% учителей в России оклад ниже МРОТ

В 2021 году МРОТ составлял 12,8 тыс. рублей.

Более 75% учителей в России имеют оклад ниже МРОТ. Такие данные следуют из данных Минпросвещения. Они были представлены в среду, 9 февраля, на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Отмечается, что оклад ниже МРОТ имеют 76% российских учителей. Эти данные представлены за декабрь 2021 года. В прошлом году МРОТ составлял 12,8 тыс. рублей.

В презентации говорится, что регионы применяют разные подходы к оплате труда учителей. По этой причине и возникает некоторая непрозрачность.

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