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Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году
Сегодня, 12:06
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lesjasap

Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году

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В Минпросвещения рассказали, как дети будут учиться в новом учебном году.

Сергей Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году. Об этом глава Минпросвещения России рассказал в рамках выступления на встрече с активистами движения учащихся, проводимого в рамках национальной акции "Чудо во дворе".

Та ситуация, которая была в этом году, она, конечно, непростая. Дистанционное обучение – это такая вынужденная мера, чтобы сохранить прежде всего ваше здоровье, родителей. Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Чиновник заметил, что правительство делает все необходимое для того, чтобы в новый учебный год школьники смогли обучаться в школах в очном формате. Кравцов надеется, что дети смогут увидеть своих друзей, учителей вживую, а не в рамках дистанционного формата получения знаний. 

Минпросвещения: около 20% школьников учатся дистанционно.

Фото: Piter.tv


 

Теги: минпросвещения, очное обучение, сергей кравцов, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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