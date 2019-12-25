В Минпросвещения рассказали, как дети будут учиться в новом учебном году.

Сергей Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году. Об этом глава Минпросвещения России рассказал в рамках выступления на встрече с активистами движения учащихся, проводимого в рамках национальной акции "Чудо во дворе".

Та ситуация, которая была в этом году, она, конечно, непростая. Дистанционное обучение – это такая вынужденная мера, чтобы сохранить прежде всего ваше здоровье, родителей. Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Чиновник заметил, что правительство делает все необходимое для того, чтобы в новый учебный год школьники смогли обучаться в школах в очном формате. Кравцов надеется, что дети смогут увидеть своих друзей, учителей вживую, а не в рамках дистанционного формата получения знаний.

Минпросвещения: около 20% школьников учатся дистанционно.

Фото: Piter.tv



