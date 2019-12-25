Кравчук призвал Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву

Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал представителя РФ Бориса Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву. Ою этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.
Кравчук призвал Грызлова "не блокировать переговорный процесс". Он попросил сосредоточиться на вопросах, решить которые в интересах граждан Украины. Кравчук подчеркнул, что украинская делегация готова к конструктивному диалогу и решению вопросов.
При этом украинский представитель акцентировал внимание на том, что Украине — не в СССР.
Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия.
Леонид Кравчук, глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу
Ранее Кравчук уже рассказывал о споре с Грызловым.
Фото: pixabay.com
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