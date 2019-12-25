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Кравчук призвал Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву
Сегодня, 16:52
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matveyvn

Кравчук призвал Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву

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Он акцентировал внимание на том, что Украине — не в СССР.

Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал представителя РФ Бориса Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву. Ою этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Кравчук призвал Грызлова "не блокировать переговорный процесс". Он попросил сосредоточиться на вопросах, решить которые в интересах граждан Украины. Кравчук подчеркнул, что украинская делегация готова к конструктивному диалогу и решению вопросов.

При этом украинский представитель акцентировал внимание на том, что Украине — не в СССР.

Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия.

Леонид Кравчук, глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу

Ранее Кравчук уже рассказывал о споре с Грызловым.

Фото: pixabay.com

Теги: грызлов, донбасс, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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