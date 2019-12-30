Кравчук отметил, что киевские власти никогда не откажутся от Крыма

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что первый президент Украины назвал способы возвращения Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

Квачук уверен, что Донбасс вполне может сам вернуться к Украине. А вот с Крымом ситуация осложняется тем, что полуостров уже вошел "в систему российских отношений". Он отметил, что украинским властям необходимо разработать специальную схему. Кравчук заявил, что киевские власти никогда не откажутся от Крыма.



В России же в заявили, что надежды Кравчука по возвращению регионов "странные". Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина ведет системную работу по отталкиванию Донбасса.

Ранее мы сообщали о том, что на Украине считают, что "Газпром" вдвое переплатил за транзит газа