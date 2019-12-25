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Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков
Сегодня, 8:45
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lesjasap

Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков

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Молодые люди депортированы из страны.

Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления силового ведомства. По мнению оперативников, противоправную деятельность вели студенты, имеющие отношение к запрещенной на территории РФ террористической организации "Джамаат Ансаруллох".

УФСБ по Красноярскому краю во взаимодействии с ГУМВД России по Красноярскому краю и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения

заявление пресс-службы ФСБ по региону

В ведомстве рассказали, что задержаны восемь подозреваемых. Во время религиозных сборов они оправдывали деятельность террористов. Также молодые люди через мессенджеры WhatsApp и Telegram подвергались идеологической обработке со стороны боевиков. Фигуранты расследования на данный момент депортированы в страны, гражданами которых они являются.

ФСБ рассекретила документы о геноциде во время войны на юго-западе СССР.

Фото: Piter.tv

Теги: красноярск, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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