Молодые люди депортированы из страны.

Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления силового ведомства. По мнению оперативников, противоправную деятельность вели студенты, имеющие отношение к запрещенной на территории РФ террористической организации "Джамаат Ансаруллох".

УФСБ по Красноярскому краю во взаимодействии с ГУМВД России по Красноярскому краю и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения заявление пресс-службы ФСБ по региону

В ведомстве рассказали, что задержаны восемь подозреваемых. Во время религиозных сборов они оправдывали деятельность террористов. Также молодые люди через мессенджеры WhatsApp и Telegram подвергались идеологической обработке со стороны боевиков. Фигуранты расследования на данный момент депортированы в страны, гражданами которых они являются.

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Фото: Piter.tv