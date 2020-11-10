ФСБ рассекретила документы о геноциде во время войны на юго-западе СССР

В городах Каменске, Новошахтинске Сидоренко, Лурга и их подельники Феоктистов и Шестопалов сбрасывали живых людей в шахты.

Ростовское управление УФСБ рассекретила документы о геноциде во время войны на территории юго-запада СССР, которая была оккупирована нацистами. Об этом пишет агентство РИА Новости.

В документах говорится о преступлениях украинских граждан в составе гитлеровской карательной группы ГФП-721 против граждан Советского союза. Материалы строятся на рассказах советского агента, внедрённого в карательную группу. По его словам, самыми кровавыми палачами были некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, которые казнили 450 человек. Оба были уроженцами украинского города Ромны.

Отмечается, что после Великой Отечественной Лургу обнаружили в Южкузбасслаге МВД СССР. Он отбывал наказание за фальсификацию документов, в которых значился под фамилией Орехов.

В документах сказано, что в городах Каменске, Новошахтинске Сидоренко, Лурга и их подельники Феоктистов и Шестопалов сбрасывали живых людей в шахты.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации